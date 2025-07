Il padre del 17enne accoltellato in auto in cerca dell' aggressore | La caccia all' uomo è iniziata

S'infiammano gli animi dopo l'episodio di violenza avvenuto martedì sera a Ravenna, quando un 17enne tunisino ha accoltellato alla schiena un coetaneo ravennate in piazza Duomo al culmine di una lite. A chiedere giustizia, dopo un primo post sui social, è proprio il padre del giovane ferito che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

17enne sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo. Poi la tragedia spaventosa - Secondo le prime ricostruzioni fornite da un funzionario locale, il giovane si trovava in acqua quando è stato improvvisamente travolto da un’ onda anomala.

“9 coltellate, poi 3 colpi pistola”: l’autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perché difendeva la madre - Il 17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tre colpi di pistola.

Ragazzino accoltellato, fermato un minorenne: la lite per difendere la sorella. Il papà: «So dove abita, portatelo via o mi farò giustizia» - Gli agenti di polizia hanno fermato un ragazzo minorenne di Ravenna che martedì sera 15 luglio 2025, poco dopo la mezzanotte, avrebbe accoltellato un coetaneo in piazza Andrea Costa, ... Secondo msn.com

++ Accoltella padre dopo lite per futili motivi,17enne arrestato - ++ Accoltella padre dopo lite per futili motivi,17enne arrestato Il genitore ha tentato di proteggerlo dichiarando il falso CAGLIARI , 04 settembre 2024, 09:59 ... Da ansa.it