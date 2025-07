Matteo Salvini a Catania per parlare di infrastrutture e pace fiscale

“Abbiamo un partito in forte crescita in Sicilia, Matteo Salvini domani a Catania avrĂ davanti un parterre con oltre 400 amministratori locali. Le battaglie della Lega, portate avanti a livello nazionale, riscuotono l’apprezzamento dei siciliani. Temi come le infrastrutture, su cui Salvini sta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: salvini - matteo - catania - infrastrutture

Matteo Salvini: Massima attenzione al progetto del ponte sullo Stretto di Messina - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è intervenuto, da remoto, ad un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, svoltosi in Comune.

Matteo Salvini: "È il momento della pace, non delle armi" - "Sono per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, tenendo vivo anche il ricordo di papa Francesco.

Matteo Salvini: "Non voterò ai referendum, trascorrerò il tempo con i miei figli" - "Io non andrò a votare; gli italiani sono maturi ed ognuno è libero di andare a votare si o andare a votare no; vedo poco i miei figli, e quindi conto l'8 e 9 giugno di stare tanto tempo con i miei figli, o anche a casa".

CONGRESSO REGIONALE, LA PROSSIMA SETTIMANA A CATANIA, DELLA LEGA AL QUALE PARTECIPERÀ ANCHE IL LEADER E VICE PREMIER MATTEO SALVINI. IL SERVIZIO DI... - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Salvini Vai su X

Matteo Salvini a Catania per parlare di infrastrutture e pace fiscale; Matteo Salvini a Catania per convention con amministratori locali Siciliani della lega; Salvini non è stato assolto per un caso uguale a quello Open Arms.

Treni, Salvini si limita a dire che i cittadini sono informati dei cantieri e dei ritardi, Pd: “E gli indennizzi?” - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto a un'interrogazione del Pd sui ritardi dei treni e sui disagi che i viaggiatori subiscono per le continue ... Si legge su fanpage.it

Salvini in Sicilia: s'inaugura il ponte ad arco San Giuliano - Si svolgerà domani, giovedì 17 luglio, alle 15, la cerimonia d’inaugurazione del ponte ad arco San Giuliano, sulla Ss 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento, alla presenza del vicepresidente del C ... Secondo msn.com