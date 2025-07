Più soldi per la difesa meno per gli agricoltori salvo il Green Deal | cosa c’è nel maxi-bilancio da 2mila miliardi proposto dalla Commissione Ue

Tra vecchie promesse da mantenere ( vedi il Green Deal ) e nuove priorità ( vedi il piano di riarmo ), la proposta di Quadro finanziario pluriennale (MFF) presentata oggi dalla Commissione europea assomiglia a uno di quei puzzle di cui sembra impossibile riuscire a incastrare ogni tessera al posto giusto. Il bilancio a lungo termine dell’Unione europea rappresenta una delle leggi più importanti a livello europeo, non solo perché definisce quanto Bruxelles potrà spendere nei prossimi anni, ma anche perché mostra nero su bianco quali sono le priorità politiche su cui intende puntare. E proprio per questi stessi motivi, non sorprende che l’Mff rappresenta un terreno di forte scontro, sia tra i governi che tra le diverse forze politiche. 🔗 Leggi su Open.online

