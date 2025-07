Harmoniae l' apericena al tramonto a villa Selvatico

Un apericena al tramonto in una cornice d'eccezione come villa Selvatico, dove gli amici si ritrovano per condividere momenti autentici. Tra luci soffuse e scorci di un meraviglioso giardino, i sapori genuini e le specialitĂ di produttori locali si fondono in un percorso di assaggi, studiato per.

DOMENICA 22/06 - SERATA - CON IL CUORE FOLLE"mente" 10? Programma serale 18:00 - Presentazione dei 10 anni di Progetto Itaca Padova 19:00 - Apericena solidale (a consumo - non inclusa nel biglietto - aperto fino a chiusura) 20:00 - Hea - facebook.com Vai su Facebook

“Harmoniae”, l'apericena al tramonto a villa Selvatico il 30 luglio 2025; Harmoniae, l'apericena al tramonto a Villa Selvatico mercoledì 11 giugno 2025; “Fish & wine”: il sapore del mare in un'atmosfera di relax, l’evento a villa Selvatico il 2 luglio 2025.

