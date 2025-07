Regno Unito due condanne a quattro anni per chi ha abbattuto l’albero del Sycamore gap

Due uomini sono stati condannati il 15 luglio a quattro anni e tre mesi di prigione dal tribunale di Newcastle per aver abbattuto con una motosega, senza apparente motivo, uno degli alberi piĂš famosi del Regno Unito, il Sycamore gap. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Š Internazionale.it - Regno Unito, due condanne a quattro anni per chi ha abbattuto l’albero del Sycamore gap

