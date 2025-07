50 Top Pizza Italia 2025 la migliore pizzeria è a Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, è la migliore pizzeria d’Italia nel 2025 per 50 Top Pizza, la guida online che parte con un primo sondaggio tra circa mille persone nel mondo e poi testata da un migliaio di ispettori che effettuano check in anonimato. Mentre Ciccio Vitiello è il Pizzaiolo dell’Anno.. Sul podio al secondo posto, ex aequo, Diego Vitagliano Pizzeria dell’omonimo pizzaiolo a Napoli, e Confine di Mario Ventura e Francesco Capece, a Milano. Il terzo posto va a Roma, con Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu. La classifica è stata annunciata dai curatori ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, dove sono stati consegnati anche diversi premi speciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 50 Top Pizza Italia 2025, la migliore pizzeria è a Caserta

In questa notizia si parla di: pizzeria - pizza - italia - caserta

