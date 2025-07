Metro C nelle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia si allestiscono i musei

Operai al lavoro soprattutto per le ultime finiture e, in particolare, per allestire le aree museali. Anche se non c’è ancora una data ufficiale, si avvicina sempre di piĂą l’apertura delle nuove stazioni della metro C Colosseo e Porta Metronia. Così, mentre continuano i test sulla linea che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Metro C, ancora rinvii: nuove chiusure in arrivo, slitta l’apertura delle stazioni Colosseo e Porta Metronia - Non c’è pace per la Metro C di Roma. Doveva essere un’estate di collaudi conclusivi e, invece, i lavori sulla terza linea metropolitana andranno avanti ben oltre luglio.

Festa scudetto, lunedì chiuse stazioni metro di piazza Amedeo, Mergellina e funicolare - Per la Festa Scudetto che vedrà la sfilata sul Lungomare dei bus scoperti con i campioni la prefettura ha emesso un’ordinanza di ordine pubblico per lunedì 26 maggio che prevede la chiusura di alcune stazioni della Metro Linea 2.

Folla per bus e metro dopo la festa scudetto a Napoli, in migliaia in coda alle stazioni - Migliaia di persone in attesa alle stazioni di metro e funicolari dopo lo show della sfilata dei bus sul Lungomare di via Caracciolo.

