Lungo la provinciale ispezioni diurne ai ponti | disagi e come cambia la viabilità

Domani giornata di ispezioni e di lavori lungo la Sp131 Sesto San Giovanni-Nova Milanese. I lavori si svolgeranno nella giornata di gioved√¨ 17 luglio, dalle 9 alle 18. Si tratta di interventi che serviranno a condurre indagini sui ponti nel territorio di Muggi√≤ Saranno interessati il ponte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Partiranno luned√¨ 14 luglio i lavori di messa in sicurezza dei ponti sul torrente Cinghio e sul rio Silano lungo la tangenziale di Felino (Sp121 ‚ÄúNuova Pedemontana‚ÄĚ), a cura del Servizio Viabilit√† della Provincia di Parma. Gli interventi riguarderanno il rifaciment - facebook.com Vai su Facebook

Monza, al via l'operazione ponti sicuri: ispezioni su 110 strutture - Controlli e monitoraggio su strutture che attraversano la rete stradale provinciale Controlli sui ponti Monza, 30 gennaio 2018 - Riporta ilgiorno.it

Ponti promossi sulla provinciale: "Senza pericoli" - Il Giorno - Ponti promossi sulla provinciale: "Senza pericoli" Ansfisa conferma la sicurezza della SP1 a Varese dopo ispezioni. Secondo ilgiorno.it