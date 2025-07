Sebastiano Esposito Inter si inserisce anche il Sassuolo | è corsa a tre può partire un’asta!

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Sebastiano Esposito, giovane attaccante campano cresciuto nelle giovanili dell’ Inter, potrebbe presto lasciare Milano. Come riportato da Tuttosport, la sua cessione è una possibilitĂ concreta per il futuro della rosa nerazzurra, ma il suo futuro potrebbe essere legato a un movimento dal Sassuolo. Se il club emiliano dovesse liberarsi di alcuni esuberi in rosa, Esposito potrebbe entrare nei discorsi di mercato come un’opportunitĂ interessante per i neroverdi, che sono sempre alla ricerca di giovani talenti da inserire nel loro progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, si inserisce anche il Sassuolo: è corsa a tre, può partire un’asta!

In questa notizia si parla di: esposito - inter - sebastiano - inserisce

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

CORRIERE DELLO SPORT La #Fiorentina resta alla finestra per Sebastiano Esposito: il club viola non intende andare oltre l’offerta di 6 milioni per il calciatore dell’Inter. I nerazzurri vogliono 10 milioni. Nel frattempo si inserisce il #Cagliari. Vai su Facebook

?Un gol da vero centravanti. Francesco Pio #Esposito ha sbloccato la gara vinta dall'#Inter contro il River Plate al Mondiale per Club e, magari, ha cambiato il suo futuro. Mister Chivu lo conosce dai tempi della Primavera e, sebbene abbia chiesto anche Bon Vai su X

Inter, Sebastiano Esposito via a titolo definitivo? Due club davanti a tutti; Inter, Sebastiano Esposito nel mirino del Cagliari: affare da 7 milioni; Inter al lavoro per formulare l’offerta per Bonny: il Parma vuole slegare Sebastiano Esposito dalla trattativa.

Fiorentina, Esposito in mano da tempo: accordo con l’Inter, ma Pradè aspetta. Da capire… - La Fiorentina ha trovato l'accordo con l'Inter per il giocatore in uscita, ma prima di chiudere serve un'uscita nella squadra di Pioli ... Da fcinter1908.it

Nazione: “Esposito-Fiorentina in stand-by, c’è l’accordo con l’Inter. Ma quanto aspetterà Sebastiano?” - Ma quanto aspetterà Sebastiano? Scrive msn.com