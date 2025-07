Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca il confronto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer su Jannik Sinner imbarazza e diverte. Tra ammirazione e battute provocatorie. Hai mai pensato a quanto possa ispirare la vittoria di un campione? Jannik Sinner ha infiammato l’Italia con il suo trionfo a Wimbledon, e persino il burbero Mauro Corona si è sciolto in un applauso sincero. A È sempre Cartabianca si è aperto con un omaggio al talento azzurro. Corona, in collegamento, ha confessato che dopo la sconfitta in Francia sembrava tutto in salita. Eppure Sinner ha dimostrato di essere un fuoriclasse, capace di rialzarsi con eleganza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Corona Shock in Diretta: Parla di Sinner e Cala il Gelo in Studio!