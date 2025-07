' HeArt of Gaza – L’arte dei bambini dal genocidio' | l' esposizione a Torre Archirafi

Riposto ospiterà , dal 17 al 19 luglio, in piazza Scarcella nella frazione di Torre Archirafi, la mostra ‘HeArt of Gaza – L’arte dei bambini dal genocidio’. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, si svolgerà ogni sera dalle19 alle 23 e porterà in esposizione 40 disegni realizzati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Accogliere questa mostra – spiega il sindaco Davide Vasta – è per noi un atto di responsabilità e coscienza.

