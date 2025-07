After the Hunt | Dopo la Caccia | Il trailer del film di Luca Guadagnino

Sony Pictures ha svelato il trailer ufficiale di After the Hunt: Dopo la Caccia, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino. Nato dal mega-accordo stipalato da Amazon MGM Studios col visionario regista italiano, After the Hunt si è mostrato quest'oggi attraverso un trailer ricco di tensione, condito da un cast di grande spessore, ed una trama che tocca tematiche importanti. Col trailer, Sony ha anche diffuso la trama ufficiale: "Dal visionario regista Luca Guadagnino, After the Hunt: Dopo la caccia è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett. Una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce.

