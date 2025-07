Individuato e denunciato il rapinatore dell' agenzia Eurobet a Lanciano

È stato individuato e denunciato il presunto autore della rapina a mano armata all'Eurobet di Lanciano. Il colpo è stato messo a segno la mattina del 10 aprile scorso all'agenzia di scommesse in centro, in via De Crecchio. Un uomo con il volto coperto dal cappuccio di una felpa e armato di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it