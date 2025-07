Garlasco il Dna di Ignoto 3 è univoco e indica con certezza una sola persona Si cerca anche tra i compagni di scuola di Andrea Sempio

Ignoto 3 non ha ancora un nome, ma la procura di Pavia e i carabinieri di Milano sono al lavoro per identificare l’uomo dietro al Dna ritrovato nella cavità orale di Chiara Poggi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera quello di Ignoto 3 è un profilo completo e univoco che, se confermato, potrebbe diventare la chiave per riaprire il giallo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Le indagini sembrano concentrarsi su Andrea Sempio e la sua cerchia di contatti. Gli investigatori stanno scavando nella rete di relazioni dell’allora 19enne, a partire dai registri scolastici dell’istituto Ipsia Calvi di Sannazzaro de’ Burgondi, dove Sempio si era appena diplomato nel 2007. 🔗 Leggi su Open.online

