Concerto dei 99 Posse a Firenze il 17 luglio la grande attesa dei fan

Firenze, 16 luglio 2025 - Palco caldissimo, come da tradizione, quello dell' Ultravox, lo spazio estivo fiorentino al parco delle Cascine. Il 17 luglio più che mai, visto che arrivano i 99 Posse, il leggendario gruppo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Appuntamento alle 21,30 a ingresso libero. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i grandi successi dello storico nucleo formato da Luca "'O Zulù" Persico (conosciuto come “Lucariello”), Massimo Jovine e Marco Messina, insieme a Simona Boo, Giuseppe Spinelli (chitarra) e Antonio Esposito (batteria). Sul palco fiorentino portano una storia che parte da lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto dei 99 Posse a Firenze il 17 luglio, la grande attesa dei fan

In questa notizia si parla di: luglio - firenze - posse - concerto

Centro Nato a Firenze, da luglio operativo senza mezzi militari. Cosa farà per un anno - Firenze, 23 giugno 2025 – Comando e controllo. Sono le parole chiave per la gestione di ogni operazione militare.

4 luglio, gli Usa compiono 249 anni. Festeggia anche Firenze: salvo il Consolato - Firenze, 4 luglio 2025 - Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti d'America sono in festa per il loro 249esimo compleanno, nel giorno in cui si celebra l’anniversario dalla Dichiarazione di indipendenza del 1776.

Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio - Firenze, 26 maggio 2025 - Tasse studentesche invariate, 148 corsi di laurea, inizio delle immatricolazioni anticipato al primo luglio.

DRUM CIRCLE a ULTRAVOX! Venerdì 18 luglio | ore 18:30 Prato della Tinaia, Parco delle Cascine ? Ingresso gratuito per tutt?! Hai mai suonato dentro un cerchio di tamburi, insieme ad altre persone, lasciandoti trasportare solo dal ritmo? È il m Vai su Facebook

Concerto dei 99 Posse a Firenze il 17 luglio, la grande attesa dei fan; Estate Fiorentina 2025: la Top Seven degli eventi dal 14 al 20 luglio; Ultravox 2025: il programma di giugno e luglio.

Concerto dei 99 Posse a Firenze il 17 luglio, la grande attesa dei fan - Appuntamento al Parco delle Cascine per una band che ha attraversato oltre trent’anni di musica. Riporta msn.com

Firenze, l’arpista Sofia Agosta in concerto per il festival InCanto d’Estate - Prosegue il Festival InCanto d’Estate, rassegna estiva dell’Associazione A. Secondo msn.com