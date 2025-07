 Alicudi e le donne volanti | quando un fungo trasformò un’intera isola in un incubo magico

Tra il 1903 e il 1905, l’isola di Alicudi nell’arcipelago delle Eolie fu teatro di un fenomeno straordinario e inquietante: la più ampia e lunga allucinazione collettiva della storia. Per tre anni consecutivi, gli arcudari – così vengono chiamati gli abitanti dell’isola – vissero esperienze visionarie che trasformarono la loro quotidianità in una dimensione surreale. Vedevano donne che volavano attraverso il mare fino a Palermo per fare la spesa, animali strani che comparivano e scomparivano all’improvviso, spiriti e fantasmi, banchetti per le vie e persino un pagliaccio inquietante. Insomma, un horror in piena regola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

