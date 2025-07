Salernitana il girone C resta ipotesi concreta | una stagione senza tifosi al seguito?

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone e Foggia con le “outsider” Giugliano e Sorrento. Sono gli otto “campanelli d’allarme” che la Questura di Salerno ha attenzionato nelle scorse settimane alla Lega di serie C. Otto formazioni (nove se si conta, tra le corregionali, anche il Benevento che però non desta preoccupazioni per quanto concerne l’ordine pubblico) che la Salernitana dovrebbe incrociare se venisse inserita nel girone C di LegaPro. Partite considerate ad alto rischio che, inevitabilmente, verrebbero disputate con forti limitazioni per le tifoserie ospiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, il girone C resta ipotesi concreta: una stagione senza tifosi al seguito?

