Centro Commerciale Eurosia | Igd si aggiudica il mandato di gestione

Igd Siiq ha sottoscritto con il Consorzio Centro Commerciale Eurosia un mandato di Technical monitoring & supervision for the capital expenditure of co-owned portions in relazione al Centro Commerciale Eurosia a Parma, che avrà decorrenza a partire dal 1* gennaio 2026. La galleria è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: centro - commerciale - eurosia - mandato

Spari nel parcheggio del centro commerciale: arrestato 80enne - E' stato arrestato dai carabinieri Vincenzo Di Matteo, l'anziano 80enne che nella mattinata di martedì ha fatto fuoco sull'imprenditore Raffaele Visone e su suo cugino Antonio nel parcheggio del centro commerciale "L'Elefantino" di Alife.

Blitz all’esterno del centro commerciale La Birreria, sequestri e denunce: in auto senza patente e assicurazione - Operazione alto impatto della Polizia Locale, Polizia di Stato e carabinieri all'esterno del centro commerciale La Birreria di Miano dopo le denunce dei residenti.

I Gigli, cambio di direzione: per la prima volta una donna alla guida del centro commerciale - Una nuova guida per il centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio. A coordinare la struttura è Saviola Chesi, nuova direttrice di 36 anni.

