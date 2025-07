Africa ma non solo Cosa prevede la seconda relazione sul Piano Mattei

La seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, trasmessa dal governo alla Camera e discussa oggi in Commissione esteri (relatore Giangiacomo Calovini di Fdi), ha avuto il merito di accendere una riflessione sui progetti e sulle analisi di scenario tra Mediterraneo allargato, conflitto in Medio Oriente, Yemen, e Africa. Ovvero un quadro geopolitico di riferimento sul quale tarare gli obiettivi prioritari che hanno ispirato l’azione del Governo. Per questa ragione il contesto globale viene definito “in continuo mutamento”, facendo in particolare riferimento al “numero crescente di crisi che hanno interessato il Medio oriente (in particolare Israele, Gaza, Libano, Iran, Siria e Yemen), cioè “un’area contigua e connessa a quella africana, con un impatto diretto su molteplici ambiti cruciali per lo sviluppo del Continente”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Africa, ma non solo. Cosa prevede la seconda relazione sul Piano Mattei

Nessun paese è ultimo se c'è accoglienza: a Milano celebrata la seconda edizione di "Africa Day" - Una giornata intensa, emozionante, attraversata da parole forti, testimonianze vive e momenti di autentica condivisione: si è svolta con grande successo presso lo Spazio PARCO di via Ambrogio Binda 30 la seconda edizione dell'Africa Day, promossa dall'Africa Day World Committee guidato da Erla Gazine, imprenditrice mozambicana residente in Italia, in collaborazione con il centro culturale

