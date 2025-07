Licia Colò e l’esperienza allucinante con Ryanair | L’app non accettava il bagaglio stavamo per perdere l’aereo

Disavventura per Licia Colò in partenza da Roma con un volo Ryanair. La nota conduttrice televisiva ha raccontato la sua “ esperienza allucinante ” per poter imbarcare un bagaglio a bordo di un volo della compagnia low cost diretto a Palermo. “Per imbarcare i bagagli sembrava un esame universitario, c’era quello automatico, semplicissimo. Ma no, dovevo prima scaricarmi una app poi farmi le foto, qualsiasi cosa. Dopo aver fatto una coda di mezz’ora, la app non mi accettava l’imbarco e stavamo per perdere l’aereo”, si è lamentata Colò pubblicando un video sui social. “Siamo a una disumanizzazione, una persona che ha una certa età o semplicemente è imbranata, come fa a viaggiare?”, si chiede la conduttrice Nei commenti Colò osserva: “ La tecnologia dovrebbe migliorarci la vita, non rovinarcela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

