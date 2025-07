Cecina incidente al campo di lancio | paracadutista 45enne all' ospedale in codice rosso

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio, al campo di lancio a Cecina sud, in localitĂ Paduletta, dove un paracadutista di 45 anni è stato soccorso subito dopo un atterraggio complicato. Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo avrebbe accusato un malore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: cecina - campo - lancio - paracadutista

Malore con il paracadute in fase di atterraggio, 45enne all'ospedale; Incidente al campo di lancio, in ospedale un paracadutista; Precipita in fase di atterraggio, ferito paracadutista.

Precipita in fase di atterraggio, ferito paracadutista - Il paracadutista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Livorno ... Come scrive toscanamedianews.it

Paracadutista finisce nella boscaglia durante esercitazione, interviene l'elisoccorso - Un paracadutista è rimasto ferito, in modo non grave, durante un’esercitazione di lancio nei pressi di Cecina nella tarda mattinata del 16 luglio. Scrive gonews.it