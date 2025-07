Adescato su un sito di incontri 23enne viene spogliato e rapinato a Torino | arrestata coppia

Un ragazzo di 23 anni è stato adescato su un sito di incontri a Torino, poi derubato e costretto a spogliarsi da un giovane di 20 anni e da una donna di 46. Il 23enne ha dovuto consegnare ai rapinatori, arrestati dopo un mese e mezzo di indagini, 900 euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

