Maturità boicottata Valditara non ne può più | Gli studenti sono contro voti e competizione? La vita è fatta di questo

Non ne vuole sapere il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, degli studenti e delle studentesse che continuano a moltiplicarsi nella protesta contro l’orale della Maturità. L’ultimo caso arriva oggi, con Pietro Marconcini, studente che ha scelto una via originale: invece di rifiutarsi di parlare durante l’orale, ha deciso di scrivere direttamente al ministro per chiedere che il proprio voto a maturità terminata fosse abbassato al minimo. Ma Valditara non arretra. «Ci sono forme democratiche anche all’interno del mondo scolastico per far emergere le proprie problematiche: non a caso ho voluto valorizzare le consulte studentesche, con loro discutiamo e affrontiamo le problematiche che vengono dal mondo degli studenti. 🔗 Leggi su Open.online

