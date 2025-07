Ascolti TV 16 luglio 2025

Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 16 Luglio 2025

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Mercoledì 16 luglio:

Canale Programma Spettatori Share
Rai 1 Calcio – Europei Femminili: Italia-Norvegia
Rai 2 Rocco Schiavone
Rai 3 Il caso
Rete 4 ZONA BIANCA
Canale 5 FINO ALL'ULTIMO INDIZIO
Italia 1 CHICAGO MED
LA7 La Torre di Babele – La famiglia è finita?
TV8 Il profumo del mosto selvatico
NOVE Hercules – Il guerriero

