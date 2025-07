Fine Vita Affissioni e camion vela shock di Pro Vita & Famiglia

Affissioni e camion vela shock di Pro Vita & Famiglia contro il suicidio assistito: “Parlamentari non siano boia”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Fine Vita. Affissioni e camion vela shock di Pro Vita & Famiglia

Profeta (Pro vita & famiglia) replica al Collettivo Fucsia sui manifesti anti gender: "Affissioni legittime e regolari" - Prosegue il botta e risposta a distanza fra Carola Profeta referente abruzzese di Pro vita & famiglia onlus e il Collettivo Fucsia in merito ai manifesti affissi anche a Pescara da Pro vita anti gender nelle scuole.

Cartellone Pro Vita a Chiavenna: "Le nostre affissioni sono assolutamente legittime" - Non si è fatta attendere la replica dell'associazione Pro Vita dopo la protesta di Valtellina Arcobaleno che ha chiesto la rimozione del manifesto affisso in piazza Bertacchi proprio dall'associazione Pro Vita visto il " messaggio d'odio, disinformazione e violenza simbolica" contenuto in esso.

Fine vita, affissioni choc 'Pro Vita & Famiglia': Parlamentari non siano boia; Pro Vita, manifesto di fronte alle elementari; Campagna Semplicemente Umano.

Fine vita, affissioni choc 'Pro Vita & Famiglia': "Parlamentari non siano boia" - Gli scranni del parlamento occupati da decine di figure nere incappucciate con una falce in mano - Come scrive msn.com

Utero in affitto, campagna choc di Pro Vita: manifesti con bambini in ... - Da oggi e per 15 giorni, numerosi camion vela stanno girando per Roma con un’immagine choc contro l’utero in affitto. Riporta repubblica.it