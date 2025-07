Le serie tv e i film Netflix più attesi di agosto

Attesi ritorni, interessanti novità e star del cinema sono pronti a dare vita all' agosto di Netflix. Sulla piattaforma streaming è previsto un ricco cartellone capace di soddisfare tutti i gusti, spaziando dal romance all'azione, senza dimenticare l'horror, il crime e la commedia italiana. Tra i titoli in uscita, spicca indubbiamente Mercoledì 2, seconda stagione della serie in lingua inglese più vista di sempre sullo streamer con oltre 250 milioni di visualizzazioni: grande attesa per Jenna Ortega nei panni della primogenita degli Addams e per Lady Gaga, che reciterà in un ruolo ancora avvolto nel mistero.

