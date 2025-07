In vacanza per la prima volta a 11 mesi Clara riceve il titolo di Ambasciatrice di Riccione nel mondo

Aveva undici mesi la prima volta che venne a Riccione in vacanza. E, come tanti bambini che scoprirono a Riccione l’amore per la spiaggia e il mare, continua a tornare ogni anno. Questa mattina, al Palazzo del Turismo di Riccione, l’assessore Mattia Guidi ha conferito a Clara Beatrice Pagliari un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In vacanza a Riccione da quando è nata, premiata la turista fedele. "Qui è come casa, è il mio posto" - Ama Riccione da sempre; da quando all’età di un anno, con i genitori, ha cominciato a frequentare la Perla verde.

In vacanza a Riccione da 30 anni. La coppia sceglie Villa Lodi Fè per le nozze e viene sposata dalla sindaca - Anja Favuzzi si è innamorata di Riccione da piccola. Da quando, cioè, con i suoi genitori è venuta per la prima volta in città , oltre trent’anni fa, da Monaco di Baviera.

Da mezzo secolo in vacanza nella Perla. Dieter festeggia 90 anni e diventa "Ambasciatore di Riccione nel mondo" - Un legame che dura da quasi mezzo secolo, quello tra Dieter Adolf e Waltraud Forster, marito e moglie, e Riccione.

