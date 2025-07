La Uefa squalifica un club per 10 anni | ecco cosa è successo

Una sanzione durissima e con pochissimi precedenti quella presa dall' Uefa, il massimo organo calcistico europeo, che ha squalificato fino alla stagione 2034-2035 una società di calcio, il club montenegrino Arsenal Tivat, con la motivazione di aver truccato alcune gare. In pratica, per i prossimi 10 anni addio a qualsiasi competizione europea ma le sanzioni non sono finite qui. Cosa è successo. L'Uefa ha squalificato a vita anche il calciatore Nikola Celebic e un dirigente del club, Ranko Krgovic, per due gare che sono state truccate riguardanti le qualificazioni alla Conference League del luglio 2023 contro l'Alashkert, club che milita nella massima divisione del calcio amerno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Uefa squalifica un club per 10 anni: ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: uefa - club - anni - cosa

Licenze UEFA 2025/26: via libera a 16 club di Serie A: presente anche il Milan - La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha reso noti gli esiti dell'esame della documentazione presentata dai club italiani

Barcellona, sanzioni dalla UEFA: il club rischia grosso - Il Barcellona rischia grosso a causa delle sanzioni della UEFA. Dopo una grande stagione conclusa con la conquista de La Liga, le vittorie nelle finali di Supercoppa di Spagna e Copa del Rey e la finale di Champions League sfiorata dopo la semifinale contro l’Inter dell’ex allenatore Simone Inzaghi, il club catalano rischia gravi sanzioni in merito al FairPlay Finanziario.

Una nuova sfida per l’UEFA? La proposta della UEC per ridistribuire i ricavi ai club che formano i giocatori - La Union of European Clubs (UEC), l´associazione europea per Club calcistici che punta a rappresentare le piccole e medie società , ha pubblicato oggi una proposta per un nuovo meccanismo di remunerazione dei Club che formano giovani calciatori.

L’#UEFA ANNUNCIA DUE NOVITÀ DALLA PROSSIMA STAGIONE #ChampionsLeague, Europa League e Conference League: come cambiano le fasi ad eliminazione diretta delle tre competizioni Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti Vai su Facebook

Inter in testa al ranking UEFA, cosa significa per il Mondiale per club 2029 e la prossima Champions League; Perché il Chelsea campione non è qualificato al prossimo Mondiale per Club a differenza del PSG; Liste Serie A e UEFA: come funzionano e come è messa l'Atalanta.

Quattro anni di licenze per club - UEFA.com - Il sistema di licenze per club è in vigore da quattro anni. Segnala it.uefa.com

Licenze per Club - dieci anni - UEFA.com - La UEFA ha pubblicato una relazione su come il sistema delle licenze per club sia evoluto dalla sua introduzione risalente a più di dieci anni fa e sulla sua crescita dall'introduzione del fair ... it.uefa.com scrive