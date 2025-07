Folle fuga da Terracina a Sabaudia | per non farsi catturare si butta nel canale

Era evaso dagli arresti domiciliari e destinatario di un altro provvedimento di arresto, questa volta in carcere, emesso dal gip di Latina. L'uomo, di origine straniera ma di nazionalitĂ italiana, era accusato di maltrattamenti ai danni della compagna. Dopo l'evasione però si era reso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Arresto rocambolesco a Terracina, dove la polizia ha catturato un uomo ricercato per maltrattamenti contro l'ex compagna, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

