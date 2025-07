Stranger Things 5 l' attesissimo trailer della serie Netflix annuncia l' inizio dell' epica battaglia finale

Netflix ha finalmente pubblicato il primo teaser trailer di Stranger Things 5, la stagione finale della serie cult, che arriverà in piattaforma a partire da novembre 2025 Dopo mesi di attesa, Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer di Stranger Things 5, l'attesissima ultima stagione di una delle serie di maggior successo della piattaforma. Il capitolo conclusivo dell'avventura soprannaturale ambientata a Hawkins arriverà poi in streaming a novembre. Stranger Things: ecco il primo teaser trailer della stagione finale Se alla fine della stagione precedente avevamo visto, attraverso gli occhi inorriditi di Joyce e Hopper, il Sottosopra invadere il mondo reale, all'inizio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, come mostra il teaser di oltre due minuti pubblicato oggi, Vecna, il mostro demoniaco in cui si è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5, l'attesissimo trailer della serie Netflix annuncia l'inizio dell'epica battaglia finale

«Tutti insieme. Per l'ultima volta. » L'attesa è quasi finita: Stranger Things si prepara a salutare il pubblico con la sua quinta e ultima stagione. Netflix ha mostrato il primo poster ufficiale, mentre il teaser trailer uscirà domani. La serie dei fratelli Duffer chiuderà il

Stranger Things 5, la battaglia finale è alle porte: il trailer della stagione conclusiva

