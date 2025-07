Ancora sangue sulle strade del Lazio | l’ultima vittima è il 74enne Gilberto investito da una donna di 78 anni Era di Arpino

Gilberto Arbanti, un ciclista di 74 anni di Arpino, è deceduto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Castelliri. Il pensionato è stato investito da una Fiat condotta da una donna di 78 anni di Castelliri. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, che hanno trasportato Arbanti con un' elicottero al Policlinico Tor Vergata di Roma, i tentativi di rianimazione sono stati inutili e l'uomo è morto poco dopo l'incidente.

