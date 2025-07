Proteste di ragtag zohran mamdani rispetto a una commedia di netflix

manifestazioni di protesta contro il possibile futuro sindaco di new york. Recenti eventi a Manhattan hanno visto una manifestazione particolarmente singolare, che ha attirato l'attenzione per la sua natura surreale e per i messaggi espressi dai partecipanti. La protesta si è concentrata contro Zohran Mamdani, candidato alla carica di sindaco di New York, risultato vincitore nel voto primario democratico. La mobilitazione ha coinvolto diverse decine di persone che hanno espresso un forte dissenso attraverso slogan e simboli. caratteristiche della protesta e modalità di espressione. I manifestanti si sono radunati davanti al municipio di Manhattan, sventolando bandiere statunitensi, israeliane e LGBTQ+, accompagnando le loro proteste con cori e canti.

Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe più la stessa – Il video - (Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2025 "Secondo me, quest'uomo non è molto capace, a parte il fatto che sa dire una buona dose di stronzate… Se un comunista viene eletto a governare New York, non potrà mai più essere la stessa cosa".

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem: così può diventare sindaco - Il 33enne deputato statale ha battuto a sorpresa l'ex governatore Andrew Cuomo. Ribaltati i sondaggi della vigilia.

Chi è Zohran Mamdani, figlio della regista Mira Nair e vincitore delle primarie Dem come sindaco di New York? - Zohran?Kwame?Mamdani, 33 anni, rappresentante democratico-socialista nell’Assemblea dello Stato di New York, ha trionfato nelle primarie Democratiche per diventare candidato sindaco di New York City in vista delle elezioni del 2025.

I Repubblicani Esortano Trump A Deportare Zohran Mamdani - MSN - Alcuni repubblicani stanno esortando il presidente Donald Trump a revocare la cittadinanza di Zohran Mamdani dopo la sua vittoria contro Andrew Cuomo nelle primarie per il sindaco di New York. Segnala msn.com

Chi è Zohran Mamdani, il 33enne socialista che può diventare ... - MSN - L'articolo Chi è Zohran Mamdani, il 33enne socialista che può diventare sindaco di New York (e che i fan di Trump vogliono far arrestare) proviene da Open. Segnala msn.com