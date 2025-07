L' affare del Parco commerciale di Barcellona assolti anche in appello i giornalisti imputati di diffamazione

Non c'è stata diffamazione da parte dei giornalisti Antonio Mazzeo, Antonello Mangano, Peppino Restifo, Enrico Di Giacomo, Giorgio Bongiovanni, Aldo Romaro e di Emanuele Scimone nei confronti di Rosario Pio Cattafi e della Dibeca. Ha deciso questo La Seconda sezione Civile della Corte d'Appello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: giornalisti - appello - diffamazione - affare

Papa Leone XIV: un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky - Nel cuore del Vaticano, nell’Aula Paolo VI gremita di giornalisti provenienti da tutto il mondo, Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio forte e chiaro in difesa della libertà di stampa.

"Disarmare le parole per la pace". L’appello del Papa ai giornalisti - "Cari amici, disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra". Nella sua prima udienza pubblica, ieri in Aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha voluto incontrare giornalisti e operatori della comunicazione e li ha appellati fin da subito "amici", riducendo le distanze imposte dal ruolo.

Basta sparare sui giornalisti: appello per l’informazione a Gaza - In 19 mesi di offensiva contro Gaza sono stati uccisi dai raid israeliani oltre 220 giornalisti e giornaliste palestinesi; 29 erano donne, secondo i dati aggiornati delle Nazioni unite al […] The post Basta sparare sui giornalisti: appello per l’informazione a Gaza first appeared on il manifesto.

L'affare del Parco commerciale di Barcellona, assolti anche in appello i giornalisti imputati di diffamazione.

Ddl diffamazione, appello dal Cnog alla politica: no a norme punitive ... - Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog), riunito a Roma, nella seduta del 12 dicembre ha approvato per acclamazione un documento nel quale “rinnova la propria forte preoccupazione e ... Segnala primaonline.it

Diffamazione, la Cassazione conferma la condanna per Feltri e Senaldi ... - Rigettato il ricorso dei giornalisti e confermata la condanna della Corte d'Appello di Catania. corriere.it scrive