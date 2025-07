Scrive all’università per conoscere i risultati della figlia l’ateneo si rifiuta ma il Tar gli dà ragione | Necessario per valutare il mantenimento

Un padre aveva chiesto all’Università di Pisa di poter accedere a tutta la documentazione universitaria della figlia: voleva sapere se fosse effettivamente iscritta, quali esami avesse sostenuto, con quali voti e se si fosse laureata per capire se avesse ancora l’obbligo di darle il mantenimento. L’ateneo gli ha risposto con un rifiuto netto, sostenendo che senza il consenso esplicito della studentessa, quei dati non potevano essere divulgati. Ora, però, il Tar della Toscana ha dato ragione al genitore, almeno in parte, sostenendo che l’uomo ha diritto a conoscere lo stato degli studi della figlia, ma non i voti degli esami. 🔗 Leggi su Open.online

