Inchiesta urbanistica a Milano opposizioni contro Sala | Si dimetta

Le opposizioni a Palazzo Marino si scagliano contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’ urbanistica, con la richiesta di arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei gruppi leader in cittĂ e in Italia del settore immobiliare. La richiesta, in sostanza, è quella di un passo indietro del primo cittadino. La Russa: “Mai lieto di arresti ma strada giustizia sia libera”. “Non ho ancora visto niente, ma non sono mai lieto quando qualcuno viene arrestato ma è giusto che la strada della giustizia sia libera”, ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia di presentazione della Relazione annuale 2025 dell’AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni a Palazzo Madama, commentando le ultime notizie in merito all’inchiesta urbanistica a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

