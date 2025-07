Mihaila verso il Rizespor | al Parma più di due milioni di euro

Il mercato del Parma potrebbe sbloccarsi. Grazie a un'offerta del Rizespor per Valentin Mihaila. Il rumeno, fuori dai piani del Club di Krause, si è allenato lontano dal gruppo squadra in questi due giorni, proprio in attesa del mercato. Il Club turco ha offerto al Parma più di due milioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - mihaila - rizespor - milioni

"Mih?il? lascerà il Parma" - "Mih?il? lascerà il Parma, è sempre più certo, ma abbiamo un problema". Lo rivela l'agente Fifa Ioan Becali che, non più tardi di un anno fa, ha curato direttamente i rinnovi dei due calciatori rumeni del Parma.

Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati - Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo, e tra i profili seguiti spunta un nome nuovo: quello di Valentin Mihaila.

Man e Mihaila, le spine del Parma - La stagione del Parma è ai nastri di partenza. Martedì 15 luglio il primo allenamento guidato da Carlos Cuesta darà il via al nuovo corso mentre i dirigenti crociati sono al lavoro per sfoltire un gruppo extra large.

Parma Vai su X

Mihaila verso il Rizespor: al Parma più di due milioni di euro; Parma, il Rizespor spinge per Mihaila: offerta del club turco; Sorpasso Turchia sulla Cremonese: il Rizespor offre 2 milioni per Mihaila, proposta accettata.

Mihaila verso il Rizespor: al Parma più di due milioni di euro - Al Club di Krause anche dei bonus in base agli obiettivi più una percentuale sulla futura rivendita: al giocatore 4 anni di contratto a 1,2 milioni di euro ... Da parmatoday.it

Parma, Mihaila verso l'uscita dopo la mancata convocazione. Offerta del Rizespor, le cifre - Valentin Mihaila è vicino all'addio al Parma. Scrive tuttomercatoweb.com