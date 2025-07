Reintrodurre l’ immunità parlamentare totale, “per ripristinare la libertà e la funzionalità del Parlamento “. È la missione di un gruppo di movimenti liberali, tra cui la Fondazione Luigi Einaudi e i Radicali italiani, che a questo scopo ha depositato una proposta di legge d’iniziativa popolare in Cassazione. “Quella che avviamo oggi è per noi una battaglia culturale “, dice il presidente della Fondazione Einaudi, l’avvocato Giuseppe Benedetto. “Siamo convinti”, aggiunge, di raggiungere in poco tempo l’obiettivo delle cinquantamila firme “, cioè il quorum per sottoporre la proposta al Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tornare all’immunità parlamentare”: le sigle liberali lanciano il ddl. “Battaglia culturale, fu abolita per vigliaccheria”