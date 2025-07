Schianto in galleria sull’A1 | morta anche la bimba di 5 anni distrutta la famiglia di Gravellona Toce

Non solo Mauro Visconti, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque e la figlia Stephany Carla. Le vittime del grave incidente avvenuto martedì sull’autostrada A1 nel tratto tra Firenzuola e Badia sono ora 4. È morta anche la bambina di 4 anni, nipote di Visconti e Basulto, che viaggiava sulla Fiat Panda che si è fermata all’improvviso in carreggiata venendo travolta da un tir che sopraggiungeva. È ferita Silvana Visconti, 37 anni, madre della piccola. La donna è ricoverata in condizioni gravissime al trauma center dell’ospedale di Careggi. La piccola, di nome Summer, è invece deceduta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schianto in galleria sull’A1: morta anche la bimba di 5 anni, distrutta la famiglia di Gravellona Toce

In questa notizia si parla di: morta - anni - schianto - galleria

Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, la zia e il cane. Grave la madre - Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. Secondo msn.com

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre - La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita ... Segnala fanpage.it