Tor Vergata meglio di Campovolo All' ombra de La Vela il più grande spazio per concerti d' Italia

Più imponente di “Campovolo”. Il pratone di Tor Vergata è destinato a diventare il più grande spazio per concerti d’Italia e tra i più grandi al mondo: parola di Roberto Gualtieri.La più grande arena per concertiIl 4 luglio 2026 è una data che vale la pena cerchiare di rosso. Perché è quella la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

