Sfiducia al sindaco | le ragioni in un’Assemblea pubblica

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sono ragioni serie e gravi che hanno portato alla decision e di sfiduciare l’amministrazione comunale e il sindaco di Guardia Lombardi. Ragioni che illustreremo in modo dettagliato e trasparente durante un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza e alla stampa che si terrĂ la settimana prossima”. Lo dichiara il consigliere comunale uscente di Guardia Lombardi, Francantonio Rossi, che è tra i firmatari della sfiducia che ha portato allo scioglimento dell’amministrazione guidata dall’ormai ex sindaco Francantonio Siconolfi. “Durante questo incontro pubblico”, spiega Rossi, “insieme ai consiglieri Franco Valvano e Carmine Pichiarallo, spiegheremo ai cittadini di Guardia Lombardi tutti gli elementi che hanno motivato noi e altri colleghi consiglieri comunali a prendere questa decisione, nell’interesse della trasparenza democratica e del diritto dei cittadini ad essere pienamente informati sulle questioni che riguardano la loro comunitĂ . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfiducia al sindaco: le ragioni in un’Assemblea pubblica

In questa notizia si parla di: ragioni - sindaco - sfiducia - assemblea

Il rinvio del concerto dei Punkreas a Legnano, le ragioni del sindaco - Legnano – “Vengono meno i concerti, ma non la cerimonia in piazza, che è il vero cuore del 25 aprile”: è così che il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, sostiene la decisione di rimandare i l concerto dei Punkreas e fare a meno anche del concerto della banda.

L’ex sindaco all’attacco: «Pugnalato alle spalle non mi ricandido più»; Abbate in bilico, avanza Castronovi; Guardia Lombardi: Ragioni serie e gravi hanno portato alla sfiducia.

L’ex sindaco all’attacco: «Pugnalato alle spalle non mi ricandido più» - Luigi Santagostini, dopo la sfiducia e il commissariamento del Comune, non ha intenzione di ripresentarsi alle prossime elezioni, quando sarà: «Mi sono sent ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

La sfiducia al sindaco Spazzafumo è più difficile ma lui pensa ... - MSN - Oggi alle 15 Antonio Spazzafumo parteciperà all’assemblea Ciip per la nomina del nuovo presidente. Da msn.com