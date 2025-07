Alta gioielleria in evoluzione in arrivo Vicenzaoro

Dal 5 al 9 settembre 2025, nel quartiere fieristico di Vicenza, il salone di Italian exhibition group (Ieg) mostrerà come i classici dell'arte orafa sappiano rinnovarsi nelle collezioni di Maria De Toni e il pavé di diamanti firmati Palmiero prendano le forme della natura. Ancora sold-out per lo show dei trend della gioielleria. Tra i top brand made in Italy: Roberto Coin, Damiani, Crivelli e Fope. Tra le new entry estere e italiane: Piranesi, Recarlo, Morganne Bello, Statement Paris e D1928. L' alta gioielleria – sottolineano gli organizzatori – è sempre in evoluzione e Vicenzaoro September è "l'occasione per scoprire come materia e forma del gioiello parlino linguaggi contemporanei.

Affide lancia l'asta “Grandi Firme”, oltre 90 lotti di alta gioielleria - ROMA (ITALPRESS) – Affide inaugura una stagione di aste speciali con “Grandi Firme”, un'asta composta da 94 lotti di gioielli e orologi d'eccellenza, in vendita online fino al 15 maggio 2025.

Dior ha riscritto la sua fiaba con la nuova collezione di Alta Gioielleria - In Costa Azzurra, tra le mura di casa di Christian Dior, la maison ha presentato la collezione di gioielli di lusso firmata da Victoire de Castellane, che celebra natura, tempo e bellezza

A ‘Vicenzaoro September’ 2025 alta gioielleria in continua evoluzione - (Adnkronos) – L’alta gioielleria è sempre in evoluzione e Vicenzaoro September è la tappa obbligata per scoprire come materia e forma del gioiello parlino linguaggi contemporanei. Lo riporta msn.com

