21 luglio | i 99 Posse a Folkest

Prosegue Folkest 2025, il Festival dedicato alla cultura, all’innovazione e all’arte tutta. Fra gli appuntamenti di punta il concerto del 21 luglio 2025 (alle ore 21.15) dei 99 Posse al Castello di Udine ai quali verrà consegnato per l’occasione il Premio alla Carriera: “ Abbiamo voluto – spiega il Direttore artistico di Folkest Andrea Del Favero – premiare un progetto musicale di grande coerenza sia nei contenuti creativi che ideali. I 99 Posse non hanno mai smesso di combattere e di questa energia ce n’è tanto bisogno, oggi più che mai. ”. La band campana di Curre curre guagliò, Corto circuito e Documento, torna a Folkest con un concerto che ripercorre i propri più grandi successi, con tutta l’energia di denuncia che ha costruito la fortuna di questa band con oltre 15 anni di storia e tante battaglie alle spalle e nel cassetto. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - 21 luglio: i 99 Posse a Folkest

