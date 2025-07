Denuncia molestie dal prof ma viene ignorata studentessa si dà fuco e muore | ondata di proteste in India

"Se non ottengo giustizia mi ucciderò" aveva scritto la studentessa universitaria sui social pochi giorni prima della decisione drammatica di immolarsi per protesta nel campus universitario. "Dopo la denuncia, il professore l'ha minacciata dicendole che non si sarebbe laureata nemmeno dopo sei anni" ha rivelato il padre,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Studentessa di Ravenna denuncia violenza sessuale: indagato nega le accuse - Una studentessa di 17 anni del ravennate sarebbe stata narcotizzata e violentata dall'allora fidanzato 19enne nell'auto di quest'ultimo dopo una cena in un locale.

La denuncia di una studentessa universitaria: “Filmata di nascosto in bagno” - Pisa, 25 giugno 2025 – E’ stata filmata di nascosto mentre si trovava nel bagno dell’Università . La vicenda, denunciata da una studentessa dell’Ateneo pisano, ha scosso la routine di una normale giornata universitaria in piena sessione d’esame.

I compagni e la denuncia della studentessa molestata al Leonardo: “Vogliamo sentirci sicure a scuola” - Brescia, 11 maggio 2025 –  La giustizia farà anche il suo corso ma, nel frattempo, c ome viene tutelata una studentessa, presunta vittima di molestia, che, ogni giorno, può incontrare il presunto molestatore a scuola? Nessuna cautela particolare, tutto scorre come prima, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.

