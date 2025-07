Gli architetti Giuseppe Marinoni, presidente della commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2025, e Alessandro Scandurra, componente della commissione paesaggio, sono i due uomini che per alcuni anni, con la copertura di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, hanno orientato i piani di sviluppo immobiliare di Milano, influenzando le decisioni prese in commissione e senza dichiarare i loro conflitti di interessi, come professionisti pagati dalle principali societĂ di costruzioni coinvolte nei vari progetti. Coinvolti nomi eccellenti come quello di Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inchiesta sull’urbanistica di Milano, viaggio nel sistema dei conflitti di interessi