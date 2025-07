Treviso 22enne fugge dal posto di blocco ma si schianta e muore | il patrigno trovato senza vita in casa Il messaggio scritto e il rapporto con il giovane

Il posto di blocco, il panico, la fuga a tutta velocità poi lo schianto fatale contro due alberi: il cadavere del 22enne Kevin Anghele era incastrato in quello che rimaneva della lamiera della sua Alfa Romeo Brera. Poche ore dopo, nella sua casa di Oderzo, è stato ritrovato senza vita Zdravko Subotic, patrigno del 22enne deceduto nell’incidente a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. A rinvenire il suo corpo è stata la madre del giovane, al rientro nella sua abitazione. I soccorsi, arrivati prontamente, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti è che si sia tolto la vita: un gesto che, sebbene l’uomo non abbia lasciato alcun messaggio scritto, si suppone legata alla morte del figliastro. 🔗 Leggi su Open.online