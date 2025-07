Offagna torna ad avvolgersi di magia | al via l' edizione numero 38 delle Feste Medievali

OFFAGNA – È tutto pronto ad Offagna per le feste medievali in programma nel borgo più bello d’Italia dal 19 al 26 luglio. Per otto giorni, dal pomeriggio fino a tarda sera, i vicoli, le strade e le piazze del centro storico torneranno a rivivere l’atmosfera del passato con mostre, sfilate in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it