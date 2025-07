Donatella Rettore punzecchia di nuovo Giorgia | Dove è finita quell’artista tutta istinto e vocalità?

«Chi è la cantante più sopravvalutata?». La domanda, secca, posta da Renato Franco sul Corriere della Sera circa una decina di giorni fa a Donatella Rettore, ha ricevuto una risposta altrettanto secca, ma anche schietta, sincera, così come la cantautrice classe 1955 ci ha abituati: « Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale». Giorgia Todrani non ha risposto in prima persona, c’ha pensato la madre, Elsa Giordano, tramite un post su Instagram, dove ha scritto: «A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). 🔗 Leggi su Open.online