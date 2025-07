EA Sports FC 26 EA pubblica il trailer di presentazione e svela i calciatori della cover standard

Electronic Arts ha alzato il sipario su EA Sports FC 26, pubblicando il trailer ufficiale di presentazione e rivelando i protagonisti della copertina Standard Edition. Dopo settimane di anticipazioni, ora è tutto ufficiale: Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, e Jamal Musiala, talento del Bayern Monaco, sono i due calciatori scelti da EA per rappresentare la nuova iterazione della sua celebre simulazione calcistica. La copertina li ritrae insieme, pronti a scendere in campo, con uno stadio gremito ed esultante sullo sfondo. Per Bellingham si tratta di una riconferma, dopo essere già apparso sulla cover di EA Sports FC 25, segno della continua centralità del giovane inglese nel marketing del franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - EA Sports FC 26, EA pubblica il trailer di presentazione e svela i calciatori della cover standard

In questa notizia si parla di: sports - trailer - presentazione - calciatori

EA Sports F1 25, un trailer presenta la collaborazione con F1 The Movie - Electronic Arts ha confermato ulteriori dettagli sulla sua gaming partnership con F1 The Movie, l’attesissimo film sulle corse di Apple Original Films in arrivo nelle sale di tutto il mondo il prossimo giugno.

Zlatan Ibrahimovi? è la star della copertina di EA Sports FC 26 Ultimate Edition: Trailer in arrivo! - EA Sports ha ufficialmente annunciato che Zlatan Ibrahimovi? sarà la star della copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 26, un omaggio a uno dei calciatori più iconici e carismatici della storia.

EA Sports FC 26: Il Primo Trailer Ufficiale Svela le Novità del Gioco - 16 luglio 2025 – L’attesa è finita: oggi alle 18:00 (CEST), Electronic Arts ha rilasciato il primo trailer ufficiale di EA Sports FC 26, segnando l’inizio della campagna promozionale per il prossimo capitolo della celebre serie calcistica.

Donald Trump spiazza Cole Palmer: il presidente degli Stati Uniti esulta insieme ai calciatori del Chelsea campioni al Mondiale per Club e con la sua presenza confonde la stella dei Blues - facebook.com Vai su Facebook

EA Sports FC 26 svela l'edizione Standard con i calciatori di copertina, in attesa del primo trailer; Conceiçao: Gioco dominante? Significa vincere; I film sul football più belli di tutti i tempi da vedere.

EA Sports FC 26 svela l'edizione Standard con i calciatori di copertina, in attesa del primo trailer - Prosegue l'avvicinamento alla presentazione ufficiale di EA Sports FC 26, che ricordiamo avverrà questo pomeriggio con il primo trailer ufficiale: intanto, il publisher ha svelato l'edizione Standard ... Secondo msn.com

Ibrahimovic sulla copertina di EA Sports FC 26, ecco la data della presentazione - Electronic Arts ha annunciato che Zlatan Ibrahimovic sarà sulla copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 26, e ha rivelato la data della presentazione ufficiale del gioco. Lo riporta msn.com