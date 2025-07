Siria Israele attacca il palazzo presidenziale a Damasco | almeno 300 morti

Mentre la comunità internazionale chiede la fine delle violenze e degli abusi ai danni dei civili, l'Idf ha annunciato che si sta preparando a diversi giorni di battaglia. Israele ha chiarito che non permetterà una presenza militare nella Siria meridionale, vicino al confine condiviso. Lo Stato ebraico ha infatti occupato e annesso parte delle alture del Golan, che si trovano al confine tra le due Nazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Siria, Israele attacca il palazzo presidenziale a Damasco: almeno 300 morti

La Siria verso gli Accordi di Abramo e la pace con Israele - Damasco, sotto la guida del presidente Ahmed al-Sharaa, meglio noto come Abu Muhammad Al Jolani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), mira a ottenere la piena legittimità politica internazionale attraverso la normalizzazione dei rapporti con Israele e l’adesione agli Accordi Abramo.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - "È un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamente idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

ULTIM'ORA - Israele ha attaccato oggi il palazzo presidenziale di Damasco, in Siria, noto come il "Palazzo del Popolo" e utilizzato dal presidente Ahmed al-Shara Le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sono quelle della television Vai su X

Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Nuovi raid aerei israeliani in Siria; Israele attacca Damasco, colpito un palazzo presidenziale | Katz: I raid più duri in Siria sono iniziati; Siria, Israele attacca quartier generale comando militare a Damasco: I colpi più duri sono iniziati.

Siria, Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco. L’attacco in diretta tv: “Colpi duri sono iniziati” - Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz ... Da fanpage.it

Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco - Il ministro Katz: "Gli attacchi più duri sono iniziati". Scrive ilgiornale.it