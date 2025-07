Conferma sul sostegno 2025 26 stessa scuola | si potrà ricevere anche se nel bollettino zero risulterà su posto comune Pillole di Question Time

Nel question time del 9 luglio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella della FLC CGIL, è stato approfondito un aspetto tecnico legato alla conferma sul sostegno per i docenti che hanno giĂ prestato servizio su questa tipologia di posto. Il quesito riguarda i criteri di nominabilitĂ necessari ai fini della riconferma. L'articolo Conferma sul sostegno 202526 stessa scuola: si potrĂ ricevere anche se nel bollettino zero risulterĂ su posto comune. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma supplenza sostegno 2025: vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025, non fino al termine delle lezioni - Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero ha comunicato le misure per garantire la continuitĂ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, assunti nell'anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Conferma supplenti sostegno per l’a.s. 2025/26: chi potrà essere nominato e quando. NOTA MINISTERO - Con nota n. 5914 del 07 maggio 2025 il Ministero trasmette agli Uffici Scolastici regionali il dm n. 32 del 26 febbraio 2025, con alcune precisazioni sulla platea dei docenti coinvolti dalla procedura e le tempistiche per le nomine dell'anno scolastico 2025/26.

Conferma docenti di sostegno, domanda continuità didattica dal 17 al 30 luglio. Chi può richiederla. FAQ MIM - Tra le novità delle supplenze docenti 2025/26 c'è la continuità didattica ai sensi del DM 32/2025 “Misure finalizzate a garantire ... orizzontescuola.it scrive

Conferma dei docenti di sostegno, c’è l’obbligo di compilare le 150 preferenze ai fini delle supplenze – PDF - Un docente di sostegno che sta valutando la richiesta della famiglia del alunno con disabilità per la conferma dell’incarico di supplenza già svolta nel 2024/2025 anche per l’anno scolastico 2025/2026 ... Come scrive tecnicadellascuola.it